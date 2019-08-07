العميد صباحي فرد يوجه تحذيرا لأعداء ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد القوة البرية في الجيش الايراني العميد عليرضا صباحي فرد أجرى زيارة للحدود الجنوبية وميناء "سيراف" الواقع بمحافظة "بوشهر" المطلة على مياه الخليج الفارسي، حيث تفقد منظومة "كاوش" الرادارية ومنظومات "مرصاد" و"تلاش" و"يا زهراء" الصاروخية.

وبالاشارة الى مساعي العدو ومخططاته لزعزعة الامن لدى الحدود الجوية الايرانية، قال صباحي فرد: يجب ان يتذكر الاعداء أن ايران تمكنت من حفظ حدودها الجوية رغم امكانياتها القليلة آنذاك، بل تمكنت من توجيه ضربات موجعة للعدو.

وأضاف: اليوم اصبحت الجمهورية الاسلامية اقوى بكثير من حيث المعدات والخبرة والطاقم المتخصص مقارنة بفترة الدفاع المقدس، وعلى العدو ان يكون حذرا وأن لا يرتكب اي خطأ./انتهى/.