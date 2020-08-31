إستئناف الرحلات السياحية عبر القطارات داخل إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد الشؤون التنفيذية في شركة "رجا" للنقل عبر السكك الحديدية، اضاف: أنه وقاية من تفشي وباء كورونا في القطارات، اثناء هذه الرحلات وحفاظا على سلامة المسافرين، إضافة الى مراعات قواعد التباعد الاجتماعي بين المسافرين، سيتم توزيع حزمات صحية، تشمل المعقمات والكمامات ذات ثلاثة طبقات.

وأوضح فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة بمجال مكافحة كورونا: أن هذه الشركة قد إتخذت العديد من الاجراءات للمحافظة على سلامة المسافرين حين السفر، منها التاكد من صحة طاقم الرحلة قبل السفر وتعقيم القطارات قبل الرحلة وأثناء السفر، إستخدام أواني ذات استعمال واحد، مراعات التباعد الاجتماعي داخل القطارات، تقديم الكمامات للمسافرين، وتوفر المعقمات في نقاط عدة داخل القطارات وما الى ذلك.