التطبيع مع الامارات لن ينقذ الكيان الاسرائيلي من الزوال

وادان عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية في مجلس الشوري الاسلامي "حسين نوش ابادي"، في تصريح صحفي، اتفاق التطبيع بين الامارات والكيان الاسرائيلي، عادّا هذا الاتفاق يتعارض مع مصالح البلدان الاسلامية وشعوب المنطقة.

واضاف عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية في مجلس الشوري الاسلامي "حسين نوش ابادي": إن هذا الاتفاق المخزي لن يؤمن المصالح المشؤومة للكيان الصهيوني بل سيؤدي الى المزيد من المذلة لحلفاء اميركا لدى الرأي العام في المنطقة وسيسفر عن المزيد من خزيهم السياسي.

وأكد عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية في مجلس الشوري الاسلامي "حسين نوش ابادي" ان هذا الاتفاق لن ينقذ الكيان الاسرائيلي من الانهيار والزوال.