لقاء نتانیاهو ومحمد بن زاید في مطار ابوظبي

وأضافت وکالة مهر للأنباء نقلا عن القناة العبرية، أن نتنياهو سيلتقي خلال زيارته مع ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، لساعات فقط، وأنّ اللقاءات ستكون في مطار أبو ظبي.



ولم يعلن مكتب نتنياهو رسميًا عن الزيارة، التي تأتي قبل انتخابات الكنيست بـ10 أيّام.



وفي وقت سابق، ذكر المراسل السياسي لموقع "واللا" أنّ نتنياهو أوفد رئيس الموساد، يوسي كوهين، إلى الإمارات للضغط على المسؤولين هناك لإجراء الزيارة قبل الانتخابات الإسرائيليّة. وبيّنت بيانات شركات الطيران أنّ طائرة خاصّة إسرائيليّة، يرجّح أن رئيس الموساد استقلّها، حطّت في الإمارات والبحرين خلال اليومين الماضيين.



وسبق لنتنياهو أن أرجأ أكثر من مرة زيارته إلى أبو ظبي، بسبب القيود التي كانت مفروضة في إسرائيل، جراء انتشار فيروس كورونا.



ومنتصف أيلول/ سبتمبر الماضي وقع الکیان المحتل اتفاقي تطبيع مع كل من الإمارات والبحرين في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.