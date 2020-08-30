ما قامت به الامارات هو خدمة مجانية لترامب ونتنياهو في أسوأ ايامها السياسية

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان الامين العام لحزب الله السيد "حسن نصرالله" اكد ان ما قامت به دولة الامارات العربية المتحدة من تطبيع مع الكيان الصهيوني هو تقديم خدمة مجانية لترامب ونتنياهو في أسوأ ايامهما السياسية.

وادان الامين العام لحزب الله أي شكل من أشكال التطبيع مع "الكيان الصهيوني".

وتابع: "ونجدد إداتنا لموقف قادة الإمارات وخياراتهم".

وقال السيد حسن نصرالله: "أحد المؤشرات المهمة على قوّة محور المقاومة هو مواجهته حرباً كونية في السنوات الماضية وخروجه منها منتصراً.

واشار الى ان محور المقاومة يمثل الحق بوجه الباطل الذي تمثلة الهيمنة الأميركية.

ونوّه الامين العام لحزب الله على ان الحرب على اليمن أميركيّة، والسعودية والإمارات أدوات تنفذ رغبات واشنطن وقراراتها.

وقال: "الشعوب في منطقتنا تريد أن تعيش في دولها حرة وكريمة وخيراتها لها من نفط وغاز وماء".

واضاف: "سنبقى إلى جانب كل من يقاتل الاحتلال في فلسطين والقدس ولبنان وأي أرض عربية محتلة".

وتابع: "نؤكد التزامنا القاطع برفض الكيان الصهيوني الغاصب ولو اعترف به كل العالم".

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