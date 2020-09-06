إيران تفتتح مركز بيانات الشبكة الوطنية للمعلومات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مراسم افتتاح مركز بيانات الشبكة الوطنية للمعلومات (Data center)، قد اقيمت بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الايراني محمد جواد آذري جهرمي وغيره من المسؤولين بمجال الفضاء الافتراضي في ايران وتم تسمية هذا المركز "اللواء سليماني".

وصرح خلال هذه المراسم مساعد وزير الاتصالات ومدير عام الشركة الوطنية للمعلومات حميد فتاحي: بعد إن اصدر قائد الثورة الاسلامية أمرا في مجال الاسراع في تشييد الشبكة الوطنية للمعلومات، والتصويت على وثيقة بناء هذه الشبكة، دخلت الاجراءات الخاصة بالبنى التحتية للشبكة ودعم الخدمات الاساسية حيز التنفيذ.

وأضاف: اليوم نشهد افتتاح مركز البيانات الخاص بهذه الشبكة، الذي يقدم الخدمات الاساسية وباقي المنصات الخاصة بها.

والجدير بالذكر أن طاقة هذا المركز الذي تم تشييده في مدينة "بومهن" في محافظة طهران، تصل الى الف راك (Rack)، لتقديم الخدمات المجانية لتطبيقات التراسل والبحث المحلية.