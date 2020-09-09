الشبكة الدولية للمعلومات في إيران تتعرض الى هجمات سيبرانية شرسة

وأفادت وكالة أنباء مهر للأنباء، أن آذري جهرمي قال خلال اجتماع رجال الاعمال والنخب واصحاب المهن في مجال تقنية المعلومات والاتصالات بمحافظة زنجان الإيرانية ان ايران وبشهادة الامم المتحدة، حققت على مدى عامين متتاليين الرقم القياسي عالميا في مجال تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT).

وتابع أن الاقتصاد الايراني تاثر سلبا من جراء الحظر الجائر المفروض على البلاد ولاسيما في المجالات النفطية والمصرفية.

واضاف، لكن احصائيات العام الماضي في البلاد تشير الى نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 31 بالمئة رعم هذه التحديات؛ بينما كان المقرر وفقا للخطة التنموية السادسة ان يبلغ نمو القيمة المضافة لدى قطاع الـ "اي سي تي" 5,18 بالمئة./انتهى/