جهانغيري: لا هاجس لدى الحكومة الإيرانية بخصوص توفير السلع الأساسية والأدوية

وقال "إسحاق جهانجيري" مساء اليوم الأربعاء خلال حفل الافتتاح المتزامن لـ 383 مشروعًا تعاونيًا في جميع أنحاء البلاد: "لقد قام القطاع التعاوني بانجازات خالدة للبلاد وشهدنا اليوم تنفيذ جزء آخر من هذه الأنشطة بأكثر من 3 الاف مليار تومان من الاستثمارات التي وفرت اكثر من 26 ألفًا و 691 فرصة عمل .

وتابع: "كان لدينا ولا يزال لدينا الكثير من المثل العليا لاقتصادنا ونظامنا ، وأعتقد أننا يجب ألا ننسى تلك المثل مع كل المشاكل والصعوبات التي تأتي على الشعب والوطن". كان أحد المثل العليا للجمهورية الإسلامية هو إقامة العدل في البلاد والقضاء على المسافات الطبقية المقلقة حتى يتمتع الناس بالرفاهية والراحة الكافية.

أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية : في أي مسألة تتعلق بالعدالة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو ثقافية ، قد نشعر أننا بعيدون عما أردناه ، لكن هذا لا ينبغي أن يجعلنا نتخلى عن هدفنا بل ينبغي أن نتحرك نحوها بمزيد من الجهد.