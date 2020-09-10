حريق في مرفاً بيروت !!!

هذا طالب الدفاع المدني ادارة المرفأ بتحديد نوع المواد في المرفا اذا خطرة او لا
وبذكر أن فوج اطفاء الضاحية الجنوبية يشارك في عملية الاطفاء، ولازالت مروحيات الجيش اللبناني تواصل إطفاء الحريق في مرفأ بيروت.
صرح المدير العام لمرفأ بيروت للـLBCI : بأن حريق حصل في السوق الحرة في مبنى احدى الشركات التي تستورد زيت القلي وامتد الى الاطارات المطاطية.
هذا طالب الدفاع المدني ادارة المرفأ بتحديد نوع المواد في المرفا اذا خطرة او لا
وبذكر أن فوج اطفاء الضاحية الجنوبية يشارك في عملية الاطفاء، ولازالت مروحيات الجيش اللبناني تواصل إطفاء الحريق في مرفأ بيروت.
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