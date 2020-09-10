حريق في مرفاً بيروت !!!

هذا طالب الدفاع المدني ادارة المرفأ بتحديد نوع المواد في المرفا اذا خطرة او لا

وبذكر أن فوج اطفاء الضاحية الجنوبية يشارك في عملية الاطفاء، ولازالت ‏مروحيات الجيش اللبناني تواصل إطفاء الحريق في مرفأ بيروت.

