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١٠‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٥:٠٠ م

شريط مصور

حريق في مرفاً بيروت !!!

حريق في مرفاً بيروت !!!

صرح المدير العام لمرفأ بيروت للـLBCI : بأن حريق حصل في السوق الحرة في مبنى احدى الشركات التي تستورد زيت القلي وامتد الى الاطارات المطاطية.

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هذا طالب الدفاع المدني ادارة المرفأ بتحديد نوع المواد في المرفا اذا خطرة او لا

وبذكر أن فوج اطفاء الضاحية الجنوبية يشارك في عملية الاطفاء، ولازالت ‏مروحيات الجيش اللبناني تواصل إطفاء الحريق في مرفأ بيروت. 
 

رمز الخبر 1907480

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