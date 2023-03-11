بیروت... 3 قتلى و4 جرحى جراء حريق اندلع في مبنى بمنطقة سد البوشرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بدورها، صرحت الوكالة الوطنية للإعلام بأن أن "3 قتلى و4 جرحى سقطوا باندلاع حريق كبير صباحا في مبنى رابيل في الشارع المتفرع من شارع سوق الصيغة في سد البوشرية، وتم نقلهم إلى مستشفيات الارز، الجعيتاوي ومار يوسف".

وأورد موقع "النشرة" اللبناني معلومات صحافية مفادها بأن "الحريق سببه إشكال وقع بين عدد من الأشخاص من الجنسية الإفريقية يقطنون بالإيجار في أحد الأبنية"، مضيفا أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن أحد الأشخاص أضرم النار بخصمه، وسرعان ما انتشرت النيران في المبنى".

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