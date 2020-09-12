رئيس المجلس الأوروبي يؤكد على ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي

قدم سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى بلجيكا والاتحاد الاوروبي، غلام حسين دهقاني، اليوم السبت اوراق اعتماده الى رئيس المجلس الاوروبي، شارل ميشيل.

وكان دهقاني قد سلم قبل ثلاثة اسابيع نسخة من اوراق اعتماده الى رئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون ديرلاين.

وفي هذا اللقاء وضمن اجابته على أسئلة رئيس المجلس الأوروبي، شرح السفير الايراني آخر المستجدات المتعلقة بالاتفاق النووي وضرورة جدية جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي واطراف الاتفاق النووي للحفاظ على هذه الوثيقة الهامة ومواجهة الإجراءات الأميركية غير القانونية وتنفيذ الاتفاق بشكل كامل من قبل الجميع.

كما استعرض دهقاني بالتفصيل القضايا الإقليمية ودور الجمهورية الإسلامية الايرانية في مكافحة الإرهاب، وضرورة تعاون جميع دول المنطقة للحفاظ على السلام والأمن ومكافحة الإرهاب بجدية، مبديا استعداد ايران للتعاون مع بلدان المنطقة والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، وضرورة إعادة العلاقات بين إيران والاتحاد الأوروبي الى سابق عهدها، وتطوير العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

بدوره أكد رئيس المجلس الاوروبي شارل ميشيل في هذا اللقاء، على أهمية الحفاظ على الاتفاق النووي وتنفيذه، وشدد كذلك على أهمية علاقات الاتحاد الاوروبي مع ايران، ووصف العلاقات الطيبة بين دول الجوار في المنطقة بأنها مؤثرة للغاية في الحفاظ على السلام والأمن، معتبرا ذلك يصب بمصلحة الاتحاد الأوروبي.