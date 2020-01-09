روحاني خطاباً لرئيس المجلس الاوروبي: لا تجعلونا نيأس من أوروبا

وأفادت وكالة مهر للانباء، نقلا عن موقع رئاسة الجمهورية، ان الرئيس حسن روحاني قال في محادثته الهاتفية مع رئيس المجلس الاوروبي شارل ميشيل، قال: ايران جاهزة للتعاون أكثر من الاتحاد الاوروبي ونرى أن فرص التعاون لا يجب أن تتبدد.

وبالاشارة مواساة رئيس المجلس الاوروبي مع ايران جراء الحوادث الاخيرة التي شهدتها قال روحاني: التظاهرات الواسعة التي شهدها العالم من كشمير حتى العراق ولبنان تظهر المحبة التي يكنها الناس للشهيد قاسم سليماني ودوره في استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة.

واضاف: مع فرضها العقوبات على ايران التي شملت مجال الأدوية والغذاء مارست الولايات المتحدة الارهاب الاقتصادي على ايران وبعد اغتيال القائد الايراني الكبير قامت بخرق كافة القوانين الدولية وينبغي على اوروبا بأن تتخذ موقف امام هذا الاجراء الارهابي.

وقال الرئيس الايراني: ايران واوروبا تسعيان وراء ارساء الاستقرار في المنطقة وتعزيز الاتفاق النووي ومن المهم بالنسبة لنا أن تعمل اوروبا وروسيا والصين بدورها لتوفير مصالح ايران الخاصة بالاتفاق النووي.

واعتبر روحاني أن الخطوات الخمس لايران في خفض تعهداتها ترمي الى إعادة التوازن الى الاتفاق النووي، مؤكدا ان الجمهورية الاسلامية ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ومن جانبه اعرب ميشيل عن تعازيه للحوادث الاخيرة التي شهدتها ايران، قائلا: أن الاتفاق النووي يعد ثمرة مفاوضات طالت لعشرة اعوام وسوف تبذل اوروبا قصارى جهدها للحفاظ عليه.

وأضاف: اوروبا لا تتوانى عن جهد للعب دور ايجابي على المشهد السياسي الدولي والاقليمي (الشرق الاوسط) وطلبت مرارا وتكرارا من واشنطن بان تتوقف عن تصعيد وتأزيم الاوضاع في المنطقة.

وعرج: نحن قلقون حيال التحولات التي تشهدها المنطقة وندعوا كافة الجهات لضبط النفس.

واعرب رئيس المجلس الاوروبي عن شكره لإيران لإستمرارها في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية رغم تخفيض تعهداتها بالاتفاق النووي./انتهى/.