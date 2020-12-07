طهران تتطلع إلى أن تقوم البرتغال بدور فعال إزاء العلاقات الإيرانية الأوروبية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى اليوم الاثنين، بين عراقجي والسفير البرتغالي لدى ايران "كارلوس انطونيو ريكو كوشتانيوش".

واكد السفير البرتغالي في هذا اللقاء، على استعداد لشبونة ورغبتها في تطوير التعاون الثنائي مع طهران، فضلا عن تعزيز الاواصر الايرانية الاوروبية.

الى ذلك وصف مساعد وزير الخارجية الايراني، العلاقات بين ايران والبرتغال، بانها قائمة على الصداقة؛ متطلعا في ضوء مكانة الاخيرة بوصفها الرئيسة الدورية القادمة للاتحاد الاوروبي ان تلعب دورا فاعلا على صعيد العلاقات الايرانية الاوروبية ايضا.

يذكر ان دولة البرتغال تتسلم بحلول كانون الثاني / يناير القادم، الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي. /انتهى/