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١٤‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٢:٠٠ م

فاطمة حرب زوجة الشهید مصطفی بدرالدین:

الدکتورة کرماني تركت بصمة لن يمحيها غيابها المفجع والأليم

الدکتورة کرماني تركت بصمة لن يمحيها غيابها المفجع والأليم

ارسلت الحاجة فاطمة حرب زوجة الشهيد مصطفى بدر الدين رسالة تعزیة بمناسبة وفاة الدكتورة طوبي كرماني الی سماحة قائد الثورة و الشعب الایراني.

وافادت وکالة مهر للانباء جاء نص الرسالة کما یلي:

{الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} 
نتقدم من سماحة ولي أمر المسلمين والشعب الإيراني العزيز والإتحاد العالمي للنساء المسلمات وشعوبنا الإسلامية بوفاة الدكتورة طوبى كرماني، الإمرأة المجاهدة المتواضعة التي ضحت طيلة عمرها لخدمة الإسلام وأصبحت قدوة للنساء المسلمات..
سنفتقد حضورها، تواضعها، أمومتها وحنانها هنا في لبنان، هذا البلد الذي عرفها عن قرب وتركت فيه بصمة لن يمحيها غيابها المُفجع والأليم.
وإننا إذ نعزي أنفسنا وسائر أفراد العائلة الكريمة برحيلها وألهمنا وإياكم الصبر والسلوان. 
ونسأل الله عز وجل أن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة ويحشرها مع مولاتنا فاطمة الزهراء (عليها السلام).

فاطمة حرب /  بدرالدين

رمز الخبر 1907601

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