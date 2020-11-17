تدشين مكتبة بطهران باسم أولى الفيلسوفات الإيرانيات الدكتورة "كرماني"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أقيمت مراسم لتسمية مكتبة باسم السيدة الفيلسوفة الإيرانية الأولى والمستشارة الثقافية والعلمية لإيران في أثينا "الدكتورة طوبى كرماني" صباح اليوم الاثنين 17 نوفمبر/تشرين الثاني بحضور حجة الإسلام ميثم امرودي، رئيس المنظمة الثقافية والفنية في بلدية طهران وشخصيات ثقافية وووجوه علمية.

وإذ هنأ رئيس الهيئة الثقافية والفنية في بلدية طهران بمناسبة أسبوع الكتاب وقراءة الكتاب للناشطين في هذا المجال، لفت أن "يوم غد هو يوم الفلسفة العالمي ونكرم ذكرى المفسر الكبير العلامة سيد محمد حسين الطباطبائي صاحب تفسير الميزان والبروفيسور محمد تقي جعفري".

هذا ويذكر أن أستاذة الفلسفة وعلم الكلام في جامعة طهران والعضوة في المجلس الاجتماعي والثقافي للنساء في إیران، والأمينة العامة للاتحاد العالمي للنساء المسلمات "الدكتورة طوبى كرماني" توفيت السبت 12 سبتمبر 2020 بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وحصلت الراحلة کرمانی على درجة ما بعد الدكتوراه في فرع الفلسفة الإسلامية وكانت عضوة في الهيئة العلمية بجامعة طهران.

وشغلت الدكتورة کرماني قبل وفاتها مناصب عديدة، بما فيها: مستشارة الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، وعضوة في لجنة المرأة والشباب التابعة لمجمع تشخيص مصلحة النظام، وعضوة في مجلس المتبرعين لقطاع الصحة الإيرانية، عضوة في المجلس المركزي التابع للمجلس الثقافي والاجتماعي للمرأة، أول امرأة مستشارة علمية ثقافية في اليونان، كاتبة ومترجمة بارزة في جامعة طهران، ومديرة عامة سابقة للشؤون الاجتماعية والإيرانيين في خارج البلاد.

وكتبت كرماني أكثر من 60 مقالاً علمياً، و12 كتاباً علمياً واجتماعياً، كما شاركت في أكثر من 80 مؤتمراً على الصعيد الوطني والدولي.