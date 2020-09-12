العضوة في المجلس الاجتماعي والثقافي للنساء "طوبى كرماني" في ذمة الله

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه حصلت الراحلة کرمانی على درجة ما بعد الدكتوراه في فرع الفلسفة الإسلامية وكانت عضوة في الهيئة العلمية بجامعة طهران.

وشغلت کرماني قبل وفاتها مناصب عديدة، بما فيها: مستشارة الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، وعضوة في لجنة المرأة والشباب التابعة لمجمع تشخيص مصلحة النظام، وعضوة في مجلس المتبرعين لقطاع الصحة الإيرانية، عضوة في المجلس المركزي التابع للمجلس الثقافي والاجتماعي للمرأة، أول امرأة مستشارة علمية ثقافية في اليونان، كاتبة ومترجمة بارزة في جامعة طهران.

وكتبت كرماني أكثر من 60 مقال علمي، و12 كتاب علمي واجتماعي، كما شاركت في أكثر من 80 مؤتمر على الصعيد الوطني والدولي./انتهى/