البرلمان الايراني: مناورات الجيش الاخيرة رسالة سلام واستقرار الى الجوار

وورد في رسالة تقدير وشكر وجهها 161 نائبا الى الجيش الايراني قرأها اليوم الاربعاء عضو الهيئة الرئاسية في البرلمان الايراني النائب علي كريمي فيروزجايي خلال الاجتماع المفتوح للنواب: إن هذه المناورات نفذت في منطقة شاسعة تبلغ مساحتها مليوني كيلومتر مربع في شرق مضيق هرمز وبحر عمان وشمال المحيط الهندي حيث استخدم فيها الجيش مختلف انواع الاسلحة والمعدات الاستراتيجية المصنعة محليا كالغواصات والطائرات المسيرة والصواريخ حيث اختبرت بنجاح في ظروف قتالية حقيقية.

واضاف النواب: إن هذه المناورات نفذت وفق الاستراتيجية العسكرية الايرانية حيث تم خلالها تقويم أحدث المنجزات على صعيد القطاع الصناعي الدفاعي التي تحققت وصنعت على يد الشبان الايرانيين الغيارى في القوات المسلحة.

وتابعوا: إن جميع البنى المرتبطة سواءً مايرتبط بالقتال والقدرات الهجومية والعملانية والقتالية وسرعة التحرك ونقل القوات تم اختبارها بنجاح وبلغت الاهداف المرسومة لها مسبقاً في المناورات.

وأكد النواب ان الاقتدار الدفاعي الايراني يصب لصالح السلام والاستقرار في غرب آسيا ورسالة المناورات تتمثل بالسلام والاستقرار الى الجوار.

وأعرب النواب عن تقديرهم ودعمهم للجيش الايراني بجميع قادته من ضباط وكوادر لاسيما القائد العام.