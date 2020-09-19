مسؤول عسكري إيراني: حادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية ناجمة عن "حرب إلكترونية"

وقال عبد العلي بورشاسب، في لقاء مع التلفزيون الرسمي، إن "التحقيقات بشأن الحادثة لم تنته بعد، وأن أغلب الظن أنها ناجمة عن حرب إلكترونية من فعل أمريكا، حيث صدرت تقارير في ذلك الوقت عن إطلاق صواريخ كروز معادية دخلت الحدود الإيرانية".

وأسقطت الدفاعات الجوية الإيرانية، عن طريق الخطأ، طائرة مدنية أوكرانية بعد دقائق من إقلاعها من مطار "الإمام الخميني" قرب طهران في يناير الماضي، عبر إصابتها بصاروخين اثنين، ظنا أنها صاروخ كروز أطلقه الجيش الأمريكي ردا على قصف الحرس الثوري لقاعدة "عين الأسد" في العراق انتقاما لاغتيال قائد فيلق "القدس" قاسم سليماني.

وفي سياق آخر، وصف بورشاسب، توقيع اتفاق تطبيع الإمارات والبحرين علاقاتهما مع إسرائيل بأنه "جزء من الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وقال: "نحن نرصد ما يجري بدقة، وسنرد بشكل مناسب على أي تحرك.. سنتعامل مع الإمارات والبحرين كما في السابق، إذا بقيت العلاقات عند هذا الحد مع إسرائيل، لكن إذا أرادوا إنشاء قواعد والقيام بأعمال أخرى، فسيكون لنا قرارات أخرى".