رئيس فريق التفاوض الأوكراني يلتقي ظريف

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن ظريف أعرب من جديد، عن اسفه لحادث تحطم الطائرة الاوكرانية؛ واصفا الجولة الاولى من المفاوضات بين طهران وكييف حول الحادث "ايجابية وبناءة"، كما تطلع الى بلوغ النتيجة المنشودة لهذه المفوضات عبر تعاون الجانبين.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء، الى جانب المفاوضات المتعلقة بحادث الطائرة، العلاقات الثنائية بين ايران واوكرانيا وسبل تنمية التعاون الثنائي في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

يذكر ان الاجتماع الاول للجولة الثانية من المفاوضات الايرانية - الاوكرانية حول حادث تحطم الطائرة عقد صباح اليوم الاثنين باستضافة طهران ورئاسة مساعد وزير خارجية ايران للشؤون القانونية والدولية "محسن بهاروند" ومشاركة وفد اوكراني برئاسة مساعد وزير خارجية هذا البلد يوغيني ينين.

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