  1. السياسة
١٩‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٧:٠٧ م

رئيس فريق التفاوض الأوكراني يلتقي ظريف

رئيس فريق التفاوض الأوكراني يلتقي ظريف

تزامنا مع إقامة الجولة الثانية من المباحثات بين إيران وأوكرانيا حول حادثة الطائرة الأوكرانية، التقى مساعد وزير الخارجية الأوكراني، ورئيس الوفد الأوكراني في المحادثات المذكورة، يفغيني ينين، التقى وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن ظريف أعرب من جديد، عن اسفه لحادث تحطم الطائرة الاوكرانية؛ واصفا الجولة الاولى من المفاوضات بين طهران وكييف حول الحادث "ايجابية وبناءة"، كما تطلع الى بلوغ النتيجة المنشودة لهذه المفوضات عبر تعاون الجانبين.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء، الى جانب المفاوضات المتعلقة بحادث الطائرة، العلاقات الثنائية بين ايران واوكرانيا وسبل تنمية التعاون الثنائي في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك. 

يذكر ان الاجتماع الاول للجولة الثانية من المفاوضات الايرانية - الاوكرانية حول حادث تحطم الطائرة عقد صباح اليوم الاثنين باستضافة طهران ورئاسة مساعد وزير خارجية ايران للشؤون القانونية والدولية "محسن بهاروند" ومشاركة وفد اوكراني برئاسة مساعد وزير خارجية هذا البلد يوغيني ينين.

/انتهى/

رمز الخبر 1908698

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