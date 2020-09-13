قوة الدفاع الجوي في مناورات "ذوالفقار 99" فقست عين العدو

وأشار العميد صباحي فرد في تصريح له اليوم السبت إلى الذكرى السنوية لتاسيس قوة الدفاع الجوي وقال إنه ورغم الحظر الظالم المفروض على الجمهورية الاسلامية الايرانية فقد حققت قوة الدفاع الجوي خلال العام الاخير منجزات مهمة في ظل جهود كوادرها.

ونوه الى انضمام مختلف المنظومات الصاروخية والرادارات الى قوة الدفاع الجوي ومنها رادارات معراج 4 ومراقب وغنو حيث يغطي الاخير منطقة جنوب شرق البلاد ومضيق هرمز، اضافة الى المنظومات الصاروخية التكتيكية مرصاد و 15 خرداد وتلاش وباور 373 .

واشار الى ازاحة الستار اخيرا عن المنظومة الرادارية "كاشف 99" منقطعة النظير والتي بامكانها الكشف جيدا عن الاجسام الطائرة الصغيرة.

وتابع العميد صباحي فرد، لقد اظهرنا اقتدار قوة الدفاع الجوي للاعداء في مناورات "ذوالفقار 99" وجعلنا الطائرات الاجنبية الماهولة والمسيرة التي كانت تقترب احيانا من منطقة المناورات تهرب من المنطقة اثر تحليق الطائرة المسيرة "كرار" التي قامت باعتراض تلك الطائرات.