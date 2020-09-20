اغلاق حساب قناة "برس تي في" على اليوتيوب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان شركة جوجل الامريكية للمرة السادسة قامت باغلاق قناة برس تي في على اليوتيوب والجي ميل.

وصرّحت شركة جوجل الامريكية عن مزاعمها وحججها الجديدة، حيث قالت ان قناة برس قامت بانتهاك قواعد وقوانين يوتيوب كذريعة جديدة لاسكات صوت القناة على اليوتيوب قبل انطلاقة الانتخابات الامريكية في 2020.

جدير بالذكر انه خلال السنوات السابقة تم حظر الحسابات التابعة لقناة برس تي في بدون لن يتم ابلاغ او ارسال اي رسالة الى القناة، حيث قامت الشركات الامريكية سابقاً بحجب القناة في سبتمبر ونوفمبر عام 2013 وفي ابريل عام

2014./انتهى/