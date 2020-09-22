شركة هندية تتعاون مع شركة الانشاءات وتطوير البنى التحتية الايرانية لاكمال مشروع جابهار-زاهدان السككي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مستشار وزير الخارجية الهندي"في موراليداران" اعلن ان نيودلهي ستواصل التعاون مع شركة الانشاءات وتطوير البنى التحتية الايرانية لاكمال مشروع جابهار-زاهدان السككي بمحافظة سيستان وبلوجسان.

واوضح مستشار الخارجية الهندية، انه عقب زيارة رئيس وزراء الهند "نارندرا مودي" في 2016 الى طهران، وقّعت شركة "ايركان" الهندية اتفاقية تعاون مع شركة الانشاءات وتطوير البنى التحتية للنقل في ايران، لتاسيس طريق سككي يصل جابهار بمدينة زاهدان.

وقال "في موراليداران" "ان التعاون بين طهران ونيودلهي لانجاز هذا المشروع لايزال قائما، كما يواصل البلدان العمل المشترك على تطوير المشاريع البنوية بما فيها هذا الطريق السككي".

وتطرق "موراليداران" الى الاتفاقية الثلاثية بين ايران والهند وافغانستان حول انشاء ممر الشمال جنوب الدولي للنقل؛ مبينا ان نيودلهي تتعاون مع طهران بهدف تطوير المرحلة الاولى من ميناء الشهيد بهشتي في جابهار ايضا.

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