رسوم النقل البحري عبر ميناء جابهار الايراني سيتم تخفيضها بواقع 40 بالمئة

وافادت وكالة مهر للأنباء، أن وزارة الملاحة البحرية الهندية اعلنت تمديد قرارها برصد خصم بقيمة 40 بالمئة ولفترة عام اخر، في رسوم نقل البضائع بين موانئ هذا البلد وميناء جابهار الايراني (جنوب شرق).

وقالت صحيفة "لايو مينت" الهندية، ان الخصم الذي رصدته الهند يشمل عمليات الملاحة البحرية ونقل سلع الحاويات بين مينائي "جواهر لعل نهرو" في الهند و"الشهيد بهشتي" في جابهار.

وفي سياق متصل، اعلنت وزارة الملاحة البحرية الهندية، ان هذا الخصم يشمل عمليات نقل ما لايقل عن 5 الاف مليون طن من السلع الى ميناء الشهيد بهشتي؛ مبينة ان هذين المينائين (جواهر لعل والشهيد بهشتي) على تعاون مع سائر الموانئ الدولية وبما يشمل السفن التي تنقل البضائع من والى ميناء الشهيد بهشتي لتنتفع من هذا الخصم ايضا.

واكدت الوزارة الهندية، ان تمديد خصومات النقل البحري عبر ميناء جابهار، ياتي في سياق الترويج التجاري لهذا الميناء الايراني وايضا زيادة عمليات النقل بين موانئ جواهر لعل نهرو وديندايال والشهيد بهشتي.

جدير بالذكر انه في اطار المرحلة الاولى من اتفاقية تطوير ميناء جابهار الموقع مع الهند، تولت الهند عمليات المراقبة وادارة النشاط التجاري في ميناء الشهيد بهشتي بمنطقة جابهار الايرانية الحرة.

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