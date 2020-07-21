إيران تبحث سبل تطوير التعاون في مجال النقل والشحن بين طهران ونيودلهي

ووفقا لتقرير العلاقات العامة للسكك الحديدية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، قال نائب وزير الطرق والتنمية الحضرية والمدير التنفيذي للسكك الحديدية في اجتماع مع السفير الهندي في طهران: إن العلاقات بين إيران والهند لها تاريخ طويل وان المحادثات بين البلدين حول تطوير التجارة العابرة والنقل التركيبي في المنطقة كان مرضيا للغاية.

وقال سعيد رسولي: "في الوقت الحاضر ، تم اتخاذ الاستعدادات اللازمة لتفعيل التعاون بين البلدين في الممر الدولي شرق - غرب بحر قزوين وشمال - جنوب ، وهذه فرصة جيدة لتقليل تكلفة نقل البضائع على هذه الخطوط الحديدية في المنطقة.

وفي إشارة إلى فقرتي خطة التنمية السادسة بشأن تطوير النقل والشحن بالسكك الحديدية في إيران ، قال نائب وزير الطرق والتنمية الحضرية إن قائد الثورة الاسلامية اكد في الفقرتين 24 و 25 من خطة التنمية السادسة ، على مزايا تطوير النقل والشحن بالسكك الحديدية في البلاد ، مما يدل على أن تنمية النقل والشحن الحديدي لن يتوقف في ايران .

وأكد رسولي على التنمية الشاملة للتعاون الاقتصادي بين إيران والهند ، وقال: إن سكك حديد الجمهورية الإسلامية الايرانية مستعدة تمامًا للتعاون مع السكك الحديدية الهندية في مجال نقل وشحن البضائع في المنطقة والممرات الدولية.

وأعلن المدير التنفيذي للسكك الحديدية عن عقد قمة خماسية بين إيران والهند وروسيا وأوكرانيا وجمهورية أذربيجان الاسبوع المقبل وأضاف انه في هذه القمة الخماسية يجري بحث سبل تطوير التعاون بين الدول الخمس في مختلف مجالات النقل .

وقال نائب وزير الطرق والتنمية العمرانية انه بالنظر إلى تاريخ التعاون بين البلدين والإمكانات والقدرات القائمة ، فإن إيران والهند عازمتان على مواصلة تعاونهما في مجال النقل بالسكك الحديدية ، ولا سيما خط سكة حديد زاهدان - جابهار ، لأن تطوير التعاون بين البلدين في هذا القطاع من شانه ضمان التنمية الشاملة للعلاقات الإيرانية الهندية.

بدوره قال السفير الهندي في طهران ، جادام دارماندرا خلال الاجتماع ان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي التقى لحد الان بالرئيس الايراني أربع مرات ، وهذا يدل على أن زعيمي البلدين عازمان جدا على تطوير العلاقات الشاملة بين ايران والهند.

وأضاف جادام دارماندرا إن الهند تعلق أهمية كبيرة على تطوير علاقاتها مع إيران وان هدف بلاده هو الحفاظ على العلاقات مع طهران خاصة في مجال استكمال البنية التحتية للنقل مع إيران.