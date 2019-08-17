إيران تتوجه ببطولة منطقة آسيا للشباب

وأقيمت البطولة بمشاركة خمسة منتخبات تنافست بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة.

وتقدم منتخب طاجيكستان عبر هدف رستم سويروف في الدقيقة 38، قبل أن يدرك منتخب إيران التعادل عن طريق مهدي هاشمنزاد (80).

وأكمل منتخب طاجيكستان المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد مانوشير سافوروف في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وفي مباراة ثانية ضمن الجولة الخامسة يوم الخميس أيضاً تغلب منتخب أوزبكستان على تركمانستان 2-0.

وسجل اوديلبيك عبدالماجدوف (45+1) وإبراهيم إبراهيموف (83) هدفي الفوز لصالح المنتخب الأوزبكي.

وتصدر المنتخب الإيراني ترتيب المنتخبات برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، مقابل 8 نقاط لطاجيكستان و5 لأوزبكستان ونقطتين لأفغانستان ونقطة لتركمانستان.

وكان منتخب إيران فاز على أوزبكستان 2-0 وعلى تركمانستان 4-0 وعلى أفغانستان 2-0.

وفاز الإيراني أمير حسين نيكبور بجائزة أفضل لاعب في البطولة، في حين كانت جائزة الهداف من نصيب الطاجيكي شاهروم سامييف.

وشكلت هذه البطولة فرصة أمام المنتخبات المشاركة من أجل الاستعداد للمنافسة في تصفيات بطولة آسيا للشباب تحت 19 عاماً التي تقام في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.