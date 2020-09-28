وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث ومسؤول العلاقات العامة لقوات الحرس الثوري العميد "رمضان شريف" اكد بان العملاء من الحكام العرب قد اثبتوا من خلال اقامتهم للعلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني تبعيّتهم له منذ الماضي.

وقال العميد "شريف" في تصريح له "ان العملاء من الحكام العرب تربطهم علاقات مع الكيان الصهيوني الغاصب منذ اعوام طويلة الا انهم اظهورها اليوم للعلن".

واضاف: "ان هؤلاء الحكام يتصوّرون بانهم لو اتّكأوا على عمود الكيان الصهيوني المهترئ فبامكانهم مواصلة حياتهم لكنهم سيندمون بشدة على فعلتهم هذه".

وتابع العميد "شريف"، " انه لو ازيل السيف عن رؤوس شعوب هذه الدول العربية وسُئلت هل هي راضية عن هذه العلاقات فمن المؤكد انها ستعلن صراحة بان الكيان الصهيوني هو العدو الاول للمسلمين".

واشار الى ان جميع الفصائل الفلسطينية ادانت اقامة بعض الدول العربية في المنطقة علاقات مع الكيان الصهيوني الغاصب، مؤكداً ان ما اقدمت عليه هذه الدول العربية لم يسفر سوى عن الكراهية لها والكشف عن خيانتها للمسلمين.

وخاطب حكام هذه الدول العربية في المنطقة قائلاً: " ان استغلال راية ايران العظيمة والمقتدرة في هذا المجال له حدود وسيشعرون (حكام هذه الدول) بالندم الشديد ام لم يستمعوا الى نصيحة سماحة قائد الثورة الاسلامية في ادانة وتداعيات هذا العمل.

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