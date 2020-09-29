ناطق باسم أنصارالله يعزي في وفاة أمير الكويت ويثمن موقفه الداعم لمشاورات السلام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الناطق باسم أنصار الله "محمد عبدالسلام" قال اليوم الثلاثاء، "إنه في يوم رحيل أمير الكويت لا ننسى موقفه الداعم لمشاورات السلام وكان في كل لقاء معه يفصح عن حبه لليمن".

وأوضح "عبدالسلام" في تغريدة على حسابه بتويتر أن حرص أمير الكويت الراحل على إطفاء نار الحرب في اليمن كان محل احترام وتقدير من الجميع.

وأضاف "عزاؤنا للشعب الكويتي العزيز ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".

وكان أعلن الديوان الأميري عن وفاة أمير الكويت الشيخ "صباح الأحمد الجابر الصباح" عن عمر ناهز 91 عاما./انتهى/