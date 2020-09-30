وزير الخارجية الإيراني يعزي برحيل أمير الكويت

وغرد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تويتر عن وفاة أمير الكويت وموقعه في البلاد والمنطقة.

وكتب وزير الخارجية الإيراني في تغريدته على تويتر "نبأ وفاة أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي رسم صورة اعتدال وتوازن للكويت والمنطقة كان مؤلما لنا".

وتابع ظريف "نسأل الله أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يوفر الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار للكويت وشعبها في ظل القيادة الجديدة".

وأكد الديوان الأميري الكويتي يوم (الثلاثاء) رسمياً نبأ وفاة أمير هذه البلاد "صباح الأحمد الجابر الصباح".

وأعلن مجلس الوزراء الكويتي أن ولي العهد الشيخ نواف الأحمد تولى منصب أمير البلاد خلفا للراحل صباح الاحمد الجابر الصباح.