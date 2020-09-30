ولايتي: انتصار الثورة الإسلامية لعب دورا في إفشال مخططات الاستكبار / تسجيل 207 حالة وفاة جديدة

ولايتي: انتصار الثورة الإسلامية لعب دورا في إيجاد خطاب المقاومة وفشل مخططات الاستكبار

أكد الأمين العام للمجمع العالمي للصحوة الاسلامية علي اكبر ولايتي، إن انتصار الثورة الإسلامية لعب في ايجاد خطاب جديد يسمى المقاومة وكذلك فشل مخططات الاستكبار بما في ذلك في الحرب المفروضة، والعقوبات غير الإنسانية، والانقلاب العسكري ، والهجوم المباشر وغيرها من المخططات.

لجنة الأمن البرلمانية تنتقد مزاعم الأوروبيين حول إنتهاك حقوق الإنسان في إيران

إنتقدت لجنة الأمن القومي البرلمانية مزاعم البلدان الأوروبية حول إنتهاك حقوق الإنسان وعدّته تدخلا في الشؤون الداخلية الإيرانية وإنتهاكا سافرا في مجال القوانين الدولية.

روحانی یعرب عن أمله في تطویر العلاقات بین ایران واسبانیا دون أن تتأثر بالحظر الامیرکي

اعرب الرئیس الایرانی "حسن روحانی" عن أمله فی تطویر وتوسیع العلاقات الاقتصادیة بین ایران واسبانیا دون أن تتأثر باجراءات الحظر الأمیرکیة الأحادیة واللاقانونیة.

قائد فيلق القدس: المرجعية العليا في العراق هي الدافع للحفاظ على استقلال واستقرار وأمن البلد

اعلن قائد فيلق القدس العميد اسماعيل قاآني ان المرجعية العليا في العراق هي الدافعة للحفاظ على استقلال واستقرار وأمن البلاد.

وزير الخارجية الإيراني يبحث مع نظيره الفنزويلي خطط التعاون المشترك بين البلدين

أعلن وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي آريازا، أنه بحث مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف عبر الاتصال المرئي، خطط التعاون المشترك بمحورية التغلب على العقوبات الأمريكية.

الصحة الإيرانية تسجّل 207 حالة وفاة و3677 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 453 الفا و 637 حالة وبوفاة 207 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضية بلغ اجمالي عدد الوفيات بكورونا في ايران 25 الفا و986 شخصا.