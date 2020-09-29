روحانی یعرب عن أمله في تطویر العلاقات بین ایران واسبانیا دون أن تتأثر بالحظر الامیرکي

وافادت وکالة مهر للأنباء، بأن الرئیس الایرانی "حسن روحانی" اعرب عن أمله فی تطویر وتوسیع العلاقات الاقتصادیة بین ایران واسبانیا دون أن تتأثر باجراءات الحظر الأمیرکیة الأحادیة واللاقانونیة.

ولدى تسلمه أوراق اعتماد سفير إسبانيا الجديد، لويس فيليبي فرنانديز ديلابينا، اليوم الثلاثاء، دعا الرئيس الايراني إلى تطوير العلاقات بين طهران ومدريد، وأعرب عن أمله في أن تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال إرادة كبار المسؤولين في البلدين دون أن تتأثر باجراءات الحظر الأميركية الأحادية اللاقانونية.

واضاف روحاني ان العديد من دول العالم أصيبت بفيروس كورونا والنزعة الأحادية الأميركية، وعلينا جميعا أن نتحد ونساعد بعضنا البعض لمكافحة هذين الفيروسين.

من جانبه وخلال تقديمه اوراق قال السفير الإسباني الجديد في طهران أوراقه "ان العلاقات الإيرانية الإسبانية جيدة، لكنها لا تتماشى مع القدرات الهائلة للبلدين، ويتعين أن نرى ازدهار هذه العلاقات لا سيما في المجال الاقتصادي".

وشدد السفير الاسباني الجديد على أن بلاده تدعم الاتفاق النووي وتعتقد أن هذا الاتفاق لا بديل له ويجب على الجميع السعي للحفاظ عليه، وقال: ان إسبانيا الى جانب أوروبا، تدعم الحفاظ على الاتفاق النووي وتحقيق النتائج المرجوة./انتهى/