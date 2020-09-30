الادميرال سياري: الصناعات الدفاعية توفر احتياجات قواتنا المسلحة من المعدات

وافادت وكالة مهر للأنباء، أن نائب القائد العام للجيش الايراني للشؤون التنسيقية الادميرال حبيب الله سياري اكد بان الصناعات الدفاعية في البلاد توفر احتياجات القوات المسلحة من المعدات بصورة مناسبة.
/يتبع/
اكد نائب القائد العام للجيش الايراني للشؤون التنسيقية الادميرال "حبيب الله سياري" بان الصناعات الدفاعية في البلاد توفر احتياجات القوات المسلحة من المعدات بصورة مناسبة.
وافادت وكالة مهر للأنباء، أن نائب القائد العام للجيش الايراني للشؤون التنسيقية الادميرال حبيب الله سياري اكد بان الصناعات الدفاعية في البلاد توفر احتياجات القوات المسلحة من المعدات بصورة مناسبة.
/يتبع/
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