  1. السياسة
٣٠‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٤:٢٦ م

الادميرال سياري: الصناعات الدفاعية توفر احتياجات قواتنا المسلحة من المعدات

الادميرال سياري: الصناعات الدفاعية توفر احتياجات قواتنا المسلحة من المعدات

اكد نائب القائد العام للجيش الايراني للشؤون التنسيقية الادميرال "حبيب الله سياري" بان الصناعات الدفاعية في البلاد توفر احتياجات القوات المسلحة من المعدات بصورة مناسبة.

وافادت وكالة مهر للأنباء، أن نائب القائد العام للجيش الايراني للشؤون التنسيقية الادميرال حبيب الله سياري اكد بان الصناعات الدفاعية في البلاد توفر احتياجات القوات المسلحة من المعدات بصورة مناسبة.

/يتبع/

رمز الخبر 1908109

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