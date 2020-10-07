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٠٧‏/١٠‏/٢٠٢٠ ١١:٥١ ص

استشهاد وجرح خمسة يمنيين إثر قصف سعودي على صعدة

استشهاد وجرح خمسة يمنيين إثر قصف سعودي على صعدة

استشهد يمني وأصيب أربعة آخرون بجروح خطيرة، اليوم الأربعاء، إثر قصف سعودي على مديرية منبة الحدودية محافظة صعدة.

وصرح موقع"المسيرة نت" بأن  قبالة "الرقو" بمديرية منبه الحدودية تعرضت لقصف سعودي ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة إثر.

وتتعمد قوات السعودي استهداف القرى الآهلة بالسكان في المناطق الحدودية بصعدة منذ ما يقارب ستة أعوام من العدوان ما يسفر عن سقوط شهداء وجرحى وأضرار مادية في ممتلكات المواطنين.

/انتهى/

رمز الخبر 1908318

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