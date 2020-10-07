هموم الناس ومستقبل ‏أولادهم تتطلب حكومة إنقاذ على مستوى المرحلة

واعتبر الشيخ قاسم في الكلمة التي ألقاها في حفل تكريمي للراحل الشيخ حسن ملك أن الوقت ليس مؤاتيًا لتعديل أو تغيير موازين القوى، ولا للانقلاب على نتائج الانتخابات النيابية، ولا لابتداع صيغ لحكومة لا تمثل الكتل النيابية.
ورأى أن الأشهر الماضية أثبتت أن الحلَّ الوحيد المتاح هو التكليف والتأليف (الحكومة) بحسب الدستور والآليات المعتمدة منذ الطائف، وأي تجاوز لهذا الحل يعني إبقاء البلد في حالة المراوحة والتدهور، بحيث يتحمل مسؤوليتها من لا يسلك الطرق الدستورية والقانونية.
وختم الشيخ قاسم قائلاً إن خطة الإنقاذ وإعمار بيروت ومعالجة الأزمات تتطلب حكومة تتحمَّل هذه الأعباء، وكلما تكاتفت الأيدي وتحقَّق أوسع تمثيل في الحكومة لتنال ثقة المجلس النيابي، كلما كان الأمل بالإصلاح أكبر.
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