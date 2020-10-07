هموم الناس ومستقبل ‏أولادهم تتطلب حكومة إنقاذ على مستوى المرحلة

واعتبر الشيخ قاسم في الكلمة التي ألقاها في حفل ‏تكريمي للراحل الشيخ حسن ملك ‏أن الوقت ليس مؤاتيًا لتعديل أو تغيير موازين القوى، ولا للانقلاب على نتائج ‏الانتخابات النيابية، ولا لابتداع صيغ لحكومة لا تمثل الكتل النيابية.

ورأى أن الأشهر ‏الماضية أثبتت أن الحلَّ الوحيد المتاح هو التكليف والتأليف (الحكومة) بحسب الدستور والآليات المعتمدة منذ ‏الطائف، وأي تجاوز لهذا الحل يعني إبقاء البلد في حالة المراوحة والتدهور، بحيث يتحمل مسؤوليتها ‏من لا يسلك الطرق الدستورية والقانونية.‏

وختم الشيخ قاسم قائلاً إن خطة الإنقاذ وإعمار بيروت ومعالجة الأزمات تتطلب حكومة تتحمَّل هذه ‏الأعباء، وكلما تكاتفت الأيدي وتحقَّق أوسع تمثيل في الحكومة لتنال ثقة المجلس النيابي، كلما ‏كان الأمل بالإصلاح أكبر.‏