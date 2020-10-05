الشيخ نعيم قاسم: التطبيع كشف عن المنافقين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الشيخ نعيم قاسم شدد في الملتقى الدولي "مسلمون ومسيحيون في مواجهة التطبيع" على أن التطبيع خيانة لفلسطين والقدس ومذلة للحكام المطبعين.

وقال الشيخ نعيم قاسم: "لا يوجد اي مبرر ولا اي مصلحة لدول التطبيع في حماية الاحتلال الاسرائيلي وطمأنته واعطائه وان المبطعين لا يقومون بأي واجبات الاخوة بل يقومون بكل اشكال الذل مثل الامارات والبحرين".

وأضاف سماحته: "التطبيع كشف المنافقين وعن كل الذين يسيرون في هذا مسار التطبيع والفلسطينيون باتوا يعرفون من هم معهم ومن هم مع النفاق".

وأشار الشيخ نعيم قاسم الى أن انتصارات محور المقاومة كلها مسجلة باسم فلسطين واستمرار المقاومة المسلحة هو الحل الوحيد لتحرير فلسطين وغير ذلك لا ينفع لاعادة الاراضي المحتلة.

واضاف أن التطبيع هو فعل الحكام الذين ينبذهم شعبهم.

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