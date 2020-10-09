حناجر المغردین تصدح فی العراق .. " ١٤ ملیون شیعی مقاوم "

وافادت وكالة مهر للأنباء، أنه تصدر وسم "#١٤_مليون_شيعي_مقاوم" قائمة الترند في العراق على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، بعد ان كشفت العتبة العباسية المقدسة عن اعداد المشاركين في زيارة اربعينية الامام الحسين (عليه السلام) لهذا العام 2020 -1442هـ.

وقالت العتبة في بيان ان "أعداد الزائرين المسجّلين وفقاً لمنظومة العدّ الإلكترونيّ، للمدّة من التاسع ولغاية منتصف نهار العشرين من صفر لعام 1442هـ، بلغت (14.553.308) أربعة عشر مليوناً وخمسمائة وثلاثة وخمسين ألفاً وثلاثمائة وثمانية زائرين"، مضيفة ان " الزائرين دخلوا من خمسة مداخل رئيسة هي: (بغداد - كربلاء) (نجف - كربلاء) (بابل - كربلاء) (حسينيّة - كربلاء) (الحر – كربلاء).