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٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٥

وفقا لمنظومة العد الالكتروني على المداخل الرئيسية لمدينة كربلاء؛

عدد زوار اربعينية الامام الحسين (ع) يبلغ أكثر من 15 مليونا و229 الف شخص

عدد زوار اربعينية الامام الحسين (ع) يبلغ أكثر من 15 مليونا و229 الف شخص

اصدرت العتبة العباسية بيانا عن عدد الزوار والخدمات التي تم تقديمها في مراسم الاربعينية لهذا العام، يشير الى ان هذا العدد زاد عن 15 مليون و229 الف شخص من 5 تشرين الاول /اوكتوبر لغاية 19 من هذا الشهر وفقا لمنظومة العد الالكتروني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن العتبة العباسية أصدرت بيانا ينص على عدد الزوار في اربعينية الامام الحسين (ع) لهذا العام وفقا لمنظومة العد الالكتروني في العتبة العباسية ومن مداخل كربلاء المقدسة.

وجاء في البيان، أن عدد الزائرين وفقا لمنظومة العد الالكتروني ومن خمسة مداخل رئيسية لمدينة كربلاء وهي بغداد-كربلاء، نجف-كربلاء، بابل كربلاء، الحسينية - كربلاء، الحر -كربلاء، ومن 6 شهر صفر لغاية نصف نهار من 20 صفر (من 5 حتى 19 من شهر تشرين الاول / اوكتوبر) بلغ الى 15 مليون و229 الف 955 شخص، علما ان عدد الزوار في الفترة المماثلة في العام الماضي بلغ الى 15 مليون و322 الف و949 شخص وفي العام الاسبق وصل الى 13 مليون و874 الف و818 شخص.

اليكم المزيد من التفاصيل في نص البيان:

رمز الخبر 1898671

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