الكيان الصهيوني مشارك بالتواطؤ في "الإبادة الجماعية" في أذربيجان 

وقال هاروتيونيان إن " الكيان الصهيوني " كان يعلم أن أسلحته تستخدم ضد المدنيين، مشيراً إلى أنه مشارك بالتواطؤ في " الإبادة الجماعية " في أذربيجان.

ومن جهتها، كانت ارمينيا استدعت سفيرها " أرمين سمباتيان " مطلع الشهر الحالي للتشاور، خشية من أن يقوم " الكيان الصهيوني " ببيع الأسلحة لأذربيجان على خلفية النزاع في ناغورنو كاراباخ.

وسبق هذا الإعلان مقابلة أجراها المستشار السياسي للرئيس الأذري حكمت حاجييف، مع موقع "والاه" الإخباري الصهيونية، جاء فيها أن "الجيش في أذربيجان يستخدم طائرات مسيرة هجومية تابعة للكيان الصهيوني، بما في ذلك طائرات مسيرة انتحارية، في المعارك التي يخوضها في الأيام الأخيرة ضد الجيش الأرميني".

المصدر : قناة الميادين.

/انتهى/