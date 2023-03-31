كنعاني: طهران تدعو المسؤولين الأذربيجانيين بتقديم ايضاحات حول تعاونها مع الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال ناصر كنعاني، إن تصريح وزير خارجية الكيان الصهيوني بشأن الاتفاق مع وزير خارجية أذربيجان بشأن تشكيل جبهة موحدة ضد إيران وثيقة أخرى للنوايا الشريرة للكيان الصهيوني لتحويل أراضي جمهورية أذربيجان إلى ساحة تهديدات. واعتبرها ضد الأمن القومي للجمهورية الإسلامية الإيرانية وأدانها بشدة.

وطالب كنعاني حول تصريحات وزير خارجية الكيان الصهيوني بشأن تشكيل جبهة موحدة مناهضة لإيران، وكذلك تصريحات وزير خارجية أذربيجان بشأن مضمون المحادثات و "المرحلة الجديدة من الشراكة الاستراتيجية" مع الكيان الصهيوني بتقديم ايضاحات من السلطات الأذرية في هذا الصدد.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية لبلدنا على العلاقة التاريخية والدينية التي لا تنفصم بين الشعبين الإيراني والأذربيجاني، وأضاف أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية حاولت دائمًا إفشال جهود المنتهكين لخلق مسافة بين الشعبين الإيراني والأذربيجاني. ومن المتوقع أيضا أن تتجنب حكومة أذربيجان الفخ الذي نصبه الأعداء، ومن الواضح أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا يمكن أن تظل صامتة بمؤامرة الكيان الصهيوني ضدها من أراضي جمهورية أذربيجان.

يذكر انه بالتزامن مع افتتاح سفارة جمهورية أذربيجان في تل أبيب، تحدث إيلي كوهين، وزير خارجية الكيان الصهيوني، في تصريحات له، عن زيادة التعاون المناهض لإيران بين تل أبيب وباكو.

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