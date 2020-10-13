حرس الحدود الإيراني يوقف سفينة تحمل وقودا مهربا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن العميد دهكي قال : بعد اتخاذ اجراءات استخباراتية تم توقيف لنش كبير باكستاني بسعة تحميل نصف مليون لتر من الوقود کان قد دخل بشكل غير قانوني الحدود المائية الايرانية في محافظة هرمزکان، بعد تحميل كميات كبيرة من الديزل، من قبل حرس الحدود في قاعدة جاسك البحرية.

واشار الى انه بعد تفتيش اللنش تم العثور على ألف برميل سعة 200 لتر، و200 خزان سعة ألف لتر مملوءة بالوقود، و 10 مضخات لتفريغ وتحميل الوقود المهرب، و 300 برميل سعة 200 لتر تحتوي على ديزل مهرب.

واضاف قائد حرس الحدود بمحافظة هرمزكان: بالإضافة إلى تهريب الوقود وانتهاك المياه الاقليمية الإيرانية، لم يكن لدى اللنش المحتجز أي وثائق هوية، وقد تم ضبط 76 ألف لتر من الديزل المهرب في هذه العملية واعتقال 10 من أفراد الطاقم وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القضائية.

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