بحرية الحرس الثوري تكشف عن عملية تهريب وقود بنسبة مليون لتر

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن عملية الرصد استغرقت أسبوع كامل حيث أجرت عمليات استخباراتية محكمة استطاعت قوات تابعة لبحرية الحرس الثوري من مصادرة وكشف مليون لتر وقود كانت في طريقها إلى خارج البلاد بشكل غير قانوني.

وفي هذا السياق كشف قائد المنطقة البحرية الأولى أن قوات بحرية تابعة للحرس الثوري استطاعت رصد وكشف عملية تهريب وقود كبيرة في مياه الخليج الفارسي بلغت نسبتها مليون لتر.

وأضاف " أن المهربين كان يضعون هذه الوقود في زوارق صغيرة الحجم حتى وصولها إلى سفن الوقود وكانت من ثم تقوم هذه السفن بتوزيع الوقود على السفن الكبيرة والموانئ المختلفة".

وقد تم اعتقال 56 شخصا في هذه العملية التي قامت بها قوات خاصة تابعة لبحرية حرس الثورة الإسلامية في مياه الخليج الفارسي./انتهى/