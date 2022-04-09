حرس الثورة الاسلامية يوقف سفينة أجنبية على متنها 220 ألف لتر من المحروقات المهربة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس عدلية محافظة هرمزغان مجتبى قهرماني بالتنسيق مع السلطة القضائية، أوقفت قوات ذو الفقار البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية الايرانية سفينة أجنبية تحمل وقودًا مهربًا في الخليج الفارسي بعد التعرف عليها.

وأوضح مجتبى قهرماني: خلال عملية التفتيش على هذه السفينة، تم ضبط أكثر من 220 ألف لتر من الوقود المهربة وايضا تم اعتقال 11 من أفراد الطاقم الأجنبي بعد القبض عليهم لاستكمال التحقيق والإجراءات القانونية.

وتابع قهرماني قائلا: كما قامت بحرية حرس الثورة الاسلامية بتوقيف زورق إيراني يحمل 20 ألف لتر من المازوت المهرب بهدف تزويد هذه السفينة الأجنبية بالوقود في المياه الاقليمية الايرانية، واعتقال 3 افراد على متن الزورق.

وأشار رئيس عدلية محافظة هرمزغان: تعد مكافحة التهريب وخاصة تهريب الوقود، من الأولويات المهمة والتي يتابعها القضاء بالمحافظة باستمرار من أجل دعم نمو وازدهار اقتصاد البلاد، وسيتم متابعة هذا الامر من خلال إنشاء قاعدة عملياتية لمكافحة تهريب الوقود وانشاء فريق لعمليات المراقبة والتصدي بحزم للمهربين.

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