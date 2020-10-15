الكيان الصهيوني يبحث مع الإمارات والسعودية إنشاء سكة حديد

وقالت الهيئة إن أول سفينة شحن ‎بحرينية ستصل قريبًا من ‎ميناء خليفة بن سلمان في ‎البحرين إلى ميناء ‎حيفا في الأراضي المحتلة، في تدشين لخط بحري مباشر مع كيان الاحتلال الصهيوني.

ونقلت الهيئة عن المدير العام لشركة "إم إس سي إسرائيل" -وهي شركة شحن إسرائيلية خاصة- عيدني سيمكين قوله إن "كبار المسؤولين في مجال الموانئ والملاحة البحرية في البحرين يبدون اهتمامًا كبيرًا في تعزيز التعاون مع "إسرائيل"".

وقالت الهيئة إن "خطًا بحريًا جديدًا سيبدأ قريبًا في تصدير منتوجات إسرائيلية إلى الموانئ الإماراتية بعدما دشنت الإمارات وكيان الاحتلال خطًا بحريًا بوصول سفينة شحن إماراتية إلى ميناء حيفا مباشرة من ميناء جبل علي في دبي".

المصدر: وكالات