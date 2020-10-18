السياحة في ايران/مناخ یتغیر بین الصباح و المساء

وکالة مهر للأنباء:تعتبر ايران من اهم وجهات السياحة العالمية وذلك لاتساع رقعتها الجغرافية واحتوائها على اهم المواقع الاثرية في العالم اضافة الى غناها بالاماكن الطبيعية الساحرة.

* اين تقع ايران ؟

تقع ايران في القارة الآسيوية حيث يحدها من الغرب العراق ولها حدود مع تركيا في الشمال الغربي، يحدها من الشمال كل من تركمانستان واذربيجان ومن الغرب كل من افغانستان وباكستان أما الجنوب فحدها الخليج الفارسي کما ان بحز خزر (قزوین) تقع في شمالها. عاصمة ايران هي مدينة طهران اكبر مدن طهران من حيث عدد السكان. ایران الاسلامیة تقسم إلى المحافظات والمحافظة علي مقاطعات والمقاطعة تتكون من بلدات والبلدة تتكون من أقسام و کل قسم يتألف من قرى. تتألف إيران من 31 محافظة:

1. طَهران 2. قم

3. مرکزي 4. قَزوین

5. غِيلان 6. أردبیل

7. زنجان 8. أذربیجان شرقي

9. أذربیجان غربي 10. کردستان

11. همدان 12. کرمانشاه

13. ایلام 14. لرستان

15. خوزستان 16. تشهارمحل وبختياري

17. کهکیلویه وبویر أحمد 18. بوشهر

19. فارس 20. هرمزغان

21. سیستان وبلوتشستان 22. کرمان

23.یزد 24. أصفهان

25.سمنان 26. مازندران

27. غُلستان 28. خراسان شمالي

29. خراسان رضوی 30. خراسان جنوبی

31. ألبرز.

والجدیر بالذکر ان کل من مواطني سوريا يمكنهم الاقامة في ايران لمدة 90 يوما، جورجيا 45 يوما، 30 يوما بوليفيا ومصر 20 يوما، لبنان وأذربيجان كل لمدة 15 يوما بدون تأشيرة بشرط ان يكون السفر فقط لايران ولكن إذا كانت ايران دولة ترانزيت والذهاب الي دولة اخري منها، فيجب ان يتقدموا بطلب للحصول على تأشيرة من خلال وزارات الخارجية الأيرانية.السفر الى ايران يحتاج الى تأشيرة دخول وذلك عبر مراجعة السفارة او القنصلية الايرانية في البلدان و طلبها الا لبعض الدول منها تركيا ولبنان وأذربيجان وجورجيا وبوليفيا ومصر وسوريا. العملة الرسمية في ايران هي الريال الايراني.

* افضل اوقات السفر الى ايران ؟

ان افضل وقت لزيارة ايران هي الفترة من ابريل إلى يوليو بما ان الطقس ملائم جدا في هذه الفترة.

* المدّة الكافية للسياحة في ايران ؟

المدة الكافية للسياحة في ايران وزيارة اهم اماكنها السياحية هي 10 ايام الى اسبوعين علی الاقل. و بحسب اهداف السفر یمکن ان تقل هذه المدة او تزید فمن یرغب بالسیاحة الدینیة فتکفي له هذه الفرصة اما من یرغب السیاحة في المناطق الجغرافیة المختلفة فالسیاحة هذه تستغرق وقتا اکثر و من یرغب بالمناطق التاریخیة فبحاجة ان یسافر الی ایران مرات لیتمتع بالمعالم التاریخیة و الاثریة الایرانیة. اهم مدن ایران الاسلامیة هي طهران العاصمة و مشهد المقدسة التي اهم مدینة دینیة و فیها مقام الامام علي بن موسی الرضا الامام الثامن لاصحاب المدرسة الجعفریة و الحفید السادس لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حین تکون مدینة ذات طابع دیني و فیها المعالم التاریخیة و تحتوي علی المناطق الجغرافیة السیاحیة الجمیلة و مناخها یتغیر بین الصباح و المساء و یقال انها ذات مناخ اربع فصول بیوم واحد و هي تقع في محافظة خراسان الجنوبیة في شمال غربي ایران.

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