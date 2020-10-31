أنا مهتمة بالسفر إلى إيران / اليونان ترغب بتطوير وتوسيع التعاون السياحي مع ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيسة منظمة السياحة اليونانية " أنجيلا كركو " أعربت خلال اجتماع مع المستشار الثقافي الإيراني في اليونان عن اهتمامها بالسفر إلى ايران ودعت إلى توسيع العلاقات الثقافية مع إيران.

واكدت رئيسة منظمة السياحة اليونانية " أنجيلا كركو " خلال هذا الاجتماع على ضرورة تطوير وتوسيع التعاون السياحي بين البلدين.

ومن جهته، قال المستشار الثقافي الايراني "نيكخواه قمي": " ان الجمهورية الايرانية وبفصولها الاربعة تعد منطقة جذب سياحية".

وتابع: " إن أهم عنصر في التنمية السياحية هو تقديم صورة صحيحة عن البلاد للعالم وللسواح لتقوية وتنمية السياحة في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأضاف المستشار الثقافي الإيراني في اليونان: " للأسف، تقدم وسائل الإعلام الغربية اليوم صورة مشوهة تماماً وغير واقعية لإيران لأغراض سياسية"، لكن عندما تتحدث إلى جميع الأصدقاء اليونانيين الذين سافروا إلى إيران، فإنهم يجدون صورة ذهنية والجميع يقدّم إيران كدولة جميلة وآمنة للسفر.

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