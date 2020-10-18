الخارجية الأمريكية تعلق على إلغاء حظر التسلح عن إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن بومبيو لفت في بيان له إلى أن كافة العقوبات الأممية تقريبا بحق طهران استؤنفت، حسب وجهة نظر واشنطن، اعتبارا من 19 سبتمبر، بما يشمل حظر التسلح، مضيفا أن تصدير الأسلحة التقليدية إلى إيران سيعد انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929 فيما سيمثل استيراد أي أسلحة أو مواد مرتبطة بها من الجمهورية الإسلامية الإيرانية خرقا لقرار مجلس الأمن رقم 1747.

وزعم وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة تعتزم استخدام سلطاتها المحلية في معاقبة أي شخصيات أو كيانات ستسهم ماديا في إمداد إيران بالأسلحة التقليدية ونقل هذه الأسلحة إليها أو منها، بالإضافة إلى من يقدم تدريبا أو تمويلا أو خدمات أو أي نوع آخر من الدعم إلى طهران في هذا المجال.

وشدد بومبيو على ضرورة أن "تمتنع كافة الدول التي تتطلع إلى السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وتدعم محاربة الإرهاب" عن أي إمدادات أسلحة مع إيران، مضيفا: "تصدير الأسلحة إلى إيران لن يؤدي إلا إلى تصعيد التوترات الإقليمية ووقوع المزيد من الأسلحة الخطيرة في أيدي التنظيمات الإرهابية، ويزيد من خطر التهديدات لأمن إسرائيل ودول سلمية أخرى".

وكانت وزارة الخارجية الايرانية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الأحد عن انتهاء القيود التسليحية على الجمهورية الاسلامية الايرانية، وعلى هذا الأساس يمكن لإيران بدءا من اليوم الاحد توفير اي سلاح ومعدات لازمة من اي مصدر كان ومن دون اي قيود قانونية.

/انتهى/