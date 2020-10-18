وزير الحرب الکیان الصهيوني يعلق على إلغاء حظر التسلح عن إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن غانتس قال: "مع إنهاء الحظر فإننا نحتاج لكي نكون أقوى وأكثر حزما من قبل. لم تكن إيران مشكلة لإسرائيل فحسب بل تعتبر في المرتبة الأولى مشكلة للمنطقة والعالم".

وزعم أن الكيان الصهيوني سيمنع إيران من نشر الأسلحة النووية، قائلا: "يجب على جميع دول العالم القيام بهذه الجهود المهمة".

وتأتي هذه المزاعم في وقت تمتلك فيه دولة الاحتلال250 رأسا نوويا.

وكانت وزارة الخارجية الايرانية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الأحد عن انتهاء القيود التسليحية على الجمهورية الاسلامية الايرانية، وعلى هذا الأساس يمكن لإيران بدءا من اليوم الاحد توفير اي سلاح ومعدات لازمة من اي مصدر كان ومن دون اي قيود قانونية.

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