اتفاق جديد بين "الاحتلال" والامارات.. تسيير 28 رحلة جوية أسبوعيا

وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، نقلا عن وزارة المواصلات: "إسرائيل" والإمارات توصلتا إلى اتفاق بتسيير 28 رحلة جوية بين مطار (بن غوريون) بمدينة تل أبيب ومطاري أبوظبي ودبي".

وأوضحت الوزارة أنه "سيتم توقيع الاتفاق رسميا في مطار بن غوريون الثلاثاء، بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

وسيدخل الاتفاق حّيز التنفيذ في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، وفق الصحيفة.

وتفتح الاتفاقية المجال الجوي أمام رحلات غير محدودة من مطار رامون بالقرب من إيلات إلى الإمارات.

وتحدث الاتفاق أيضا عن 10 رحلات أخرى خاصة بالشحن أسبوعيا بين الطرفين.

وتوصلت الإمارات وكيان الاحتلال في 13 آب/ أغسطس الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، تم التوقيع عليه يوم 15 أيلول/ سبتمبر الماضي في واشنطن.

المصدر:عربي 21