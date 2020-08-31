السلطة الفلسطينية تصف هبوط طائرة للاحتلال الإسرائيلي في الإمارات بالمؤلم

وأفاد اشتية، خلال الاجتماع الحكومي بمدينة رام الله: "يؤلمنا جدا ونحن نرى اليوم هبوط طائرة للاحتلال الإسرائيلي في الإمارات في خرق واضح ومفضوح للموقف العربي المتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي".

وأردف: "بهذه المناسبة نحيي المواقف العربية الواضحة والرافضة للتطبيع المجاني مع "إسرائيل".

وتابع: "أفشل العرب رحلة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، (شملت البحرين والسودان) رغم الضغوطات التي تمارس على بعض الدول العربية".

وفي وقت سابق الإثنين، انطلقت من "مطار بن غوريون"، أول رحلة تجارية للاحتلال الإسرائيلي إلى أبو ظبي، ومن المقرر أن تمر عبر الأجواء السعودية، بحسب مصادر إسرائيلية.

وتتبع الطائرة لشركة الطيران الإسرائيلية "العال"، وتقل وفدين إسرائيلي برئاسة مستشار الأمن القومي مئير بن شبات، وآخر أمريكي برئاسة كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن السعودية وافقت على مرور الطائرة عبر أجواءها، فيما لم يصدر تعقيب من الرياض حول ذلك.

وتوصلت الإمارات و"الاحتلال الإسرائيلي" في 13 أغسطس/ آب الجاري، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

وترفض القيادة الفلسطينية أي تطبيع للعلاقات بين "الاحتلال الإسرائيلي" والدول العربية، قبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967.

كما تطالب بأن تعتمد أي عملية تطبيع للعلاقات على مبدأ "الأرض مقابل السلام"، المنصوص عليها في المبادرة العربية لعام 2002، وليس على قاعدة "السلام مقابل السلام"، التي تنادي بها "إسرائيل" حاليا.

المصدر: الأناضول