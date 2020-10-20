اذربیجان تعلن عن جهوزیتها من اجل الحوار بخصوص نهایة أزمة قرة باغ

وافادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن تاس ان الهام علي اف قام بعدد من الإجراءات التي تهدف الی انهاء النزاع في المنطقة.

واکد علي اف علی جهوزیته لاي مقابلة بهذا الشأن و اضاف: "حتی الان لم یلتق اية دعوة بهذا الخصوص وبالتالي لاتسألوني اي سؤال عن الامر.

واشار رئیس جمهوریة اذربیجان الی الدور الذي تلعبه روسیا بخصوص ازمة قرة باغ وقال أن موسکو لعبت دورا هاما وذلک لاسباب تاریخیة وجغرافیة فبالتالي باکو هي ایضا جاهزة لاية مقابلة او لقاء ممکن ان یحصل.

واردف قائلا "ان باکو قبل ذلک اعلنت موافقتها بسرعة عن الاقتراح المقدم بخصوص اقامة جلسة علی مستوی وزارة الخارجیة الروسیة.

الجدیر بالذکر ان النزاعات الاخیرة بدات بین ارمینیا و اذربیجان في منطقة قرة باغ في السادس من الشهر الحالي و اندلعت النیران بسبب هذه الصراعات بین البلدین مما ادی الی اضرار نفسیة و مالیة في کلا الجانبین. /انتهی/