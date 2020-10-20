مهزلة التطبیع، تحلب الامارات بقرتها الحلوب الاخیرة

أعلن الرئيس التنفيذي للمؤسسة الأمريكية لتمويل التنمية الدولية آدم بولر، خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء الصهیوني بنيامين نتنياهو ووزير الدولة المتصهیة للشؤون المالية عبيد الطاير، "عن صندوق ثلاثي مشترك يحمل اسم صندوق أبراهام وبرأس مال قدره 3 مليارات دولار".

وأوضح بولر أن "مقر الصندوق سيكون في مدينة القدس، وسيهدف إلى تعزيز الاقتصاد بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" علی زعمه.

ووصل أول وفد حكومي من الإمارات، اليوم الثلاثاء، إلى فلسطین المحتلة لأجل بحث التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والتكنولوجيا. ويضم الوفد الإماراتي، وزير الدولة للشؤون المالية حميد الطاير، ووزير الاقتصاد عبيد بن طوق، ومساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية عمر غباش./انتهی/